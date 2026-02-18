Malfitano: “Rrahmani ancora ko, solo sfortuna? Chivu? Si vergogni per le sue dichiarazioni!"

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Rrahmani ha uno storico che lo mette in discussione dal punto di vista fisico e quest’anno si è fermato più volte per problemi muscolari: è stato valutato questo aspetto e curato al meglio? Questo mi chiedo. Dobbiamo spiegare tutto con la sfortuna? Allora diciamo che il Napoli è colpito solo dalla sfortuna.

Osimhen è tra i migliori attaccanti al mondo: se poi come uomo è piccolo così, è un problema suo. Non intendo parlare di Osimhen ulteriormente, dico solo che è un attaccante che segna, magari giocasse ancora nel Napoli.

L’esultanza di Bastoni per l’espulsione ingiusta di Kalulu è vergognosa, antisportiva, ingiustificabile. Il gesto di Bastoni fa più clamore per l’esultanza più che per la simulazione. Questa delle simulazioni è una cosa sempre più diffusa ed accettata, dovrebbe essere sanzionata adeguatamente. A Bastoni, se fossi l’Inter, comminerei una multa per fargli capire che quello è un errore da non ripetere ma non convocarlo in Nazionale mi sembra esagerato. Il giocatore avrebbe dovuto chiedere scusa a tutti, avrebbe a fine partita dovuto entrare nello spogliatoio della Juve a chiedere scusa. Anche Chivu deve vergognarsi per le sue dichiarazioni! Le simulazioni sono continuate anche in altri match, è ora di dire basta!

Contro la Roma il Napoli ha giocato per vincere ma ha trovato un’opposizione forte, nonostante anche la Roma fosse rimaneggiata. Si sono incontrate due squadre con due ottimi allenatori, che l’hanno preparata a dovere anche tatticamente e non c’è stato un netto predominio di una o dell’altra compagine. Il problema il Napoli non l’ha avuto contro la Roma, ma contro Verona, Parma, Como, quando non tirava assolutamente in porta. La Roma diventa molto pericolosa in chiave qualificazione Champions, più della Juve, soprattutto con i recuperi di Dybala e Konè e con Malen lì davanti”.