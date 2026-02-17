Caiazza: "Lucca e Lang non sono entrati nella mentalità di Conte! Alisson ha fatto di più in 20'!"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Salvatore Caiazza: "Qual è l’errore? Che Lucca e Lang non l’hanno voluto fare, non sono entrati nella mentalità di Conte. È inutile che adesso stiamo a pensare e a dire “Lucca e Lang". Cioè, Allison ha fatto più di Lang in venti minuti. Lucca, quando si è fatto male Holland ha giocato, ma che ha fatto?".

