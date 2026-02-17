Rastelli avvisa il Napoli: “Atalanta ostacolo più arduo, vivono il momento migliore"

vedi letture

Massimo Rastelli, allenatore, è interevenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "E’ stata una gara giocata a ritmi altissimi, un Napoli mai domo anche nelle difficoltà, nel primo tempo il Napoli ha cercato di eludere il grande pressing della Roma, quando sono riusciti nel trovare quelle traiettorie per Hojlund che ha fatto la sponda sono arrivate situazioni interessanti ma non ci sono state grandissime occasioni. Mi resta che il Napoli nelle difficoltà ha cercato di fare qualcosa e ha avuto la forza di recuperarlo. I cambi hanno dato la freschezza e l’energia di questo Napoli. Non è un caso, l’atmosfera è stata coerente con gli striscioni fatti, questo responsabilizza i calciatori”.

Sul calendario: “La gara dell’Atalanta è l’ostacolo più arduo delle prossime gare, loro vivono il momento migliore ed ad oggi è una delle squadre più difficili da affrontare. Le successive quattro gare sono molto alla portata anche se bisogna avere sempre grandissimo rispetto nei loro confronti”.

Sulla formazione: “Mettere Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra significa avere la possibilità di giocare un passaggio più semplice, puoi velocizzare ed eludere la pressione avversaria. Si fanno anche delle scelte poi cambi. Politano ha giocato una vita in quel ruolo e può giocare anche come esterno”

Sul Var: “Meglio senza Var? Beh, diciamo che è una bella domanda. Naturalmente questo strumento doveva aiutare gli arbitri, intervenendo per chiaro ed evidente errore, invece tante volte c’è interpretazione e così si crea difformità".