Biasin, nuova frecciata a Conte: "Infortuni dipendono anche dalla sua gestione del gruppo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:20Le Interviste
di Arturo Minervini

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla del momento vissuto in casa Napoli e punge ancora una volta il tecnico Antonio Conte: "Il Napoli sta andando oltre le sue possibilità? Sì, in questo momento, e con queste assenze nell’organico, è già molto che la squadra risponda come sta rispondendo.

Le numerose assenze per infortunio, compresa l’ultima (Rrahmani fuori almeno due mesi) sono solo frutto della sfortuna? No, dipendono anche dalla gestione del gruppo. I giocatori del Napoli, subito dopo il ko con il Bologna in campionato, lo avevano fatto capire chiaramente".