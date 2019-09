Del Piero: "Inter avanti al Napoli come anti-Juve, i nerazzurri punteranno sullo scudetto"

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Champions? Per la Juve non è stato un cattivo sorteggio. Ma la terza del girone, sulla carta il Leverkusen, è da prendere con grande attenzione. Sarebbe importante arrivare al primo posto. Le altre tre possono passare il turno, Atalanta compresa. Vedo bene il Napoli, che ha il gioco e l’esperienza di un grande allenatore per arrivare lontano. Ancelotti e Conte hanno ottime squadre. Oggi vedo l’Inter leggermente davanti al Napoli come anti-Juve in campionato e credo che i nerazzurri punteranno tutto sullo scudetto".