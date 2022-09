Del Piero: "Napoli più forte dell'anno scorso. Kvara sembra fatto per giocare in Europa"

Non ha dubbi Alessandro Del Piero che, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, spiega quelli che sono secondo lui i segreti degli azzurri

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Napoli è più forte". Non ha dubbi Alessandro Del Piero che, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, spiega quelli che sono secondo lui i segreti degli azzurri: "Ammiro il lavoro di Spalletti, che ha affrontato la ricostruzione con spirito costruttivo: mentalità da grande squadra". Tra i nuovi non poteva che piacere Kvaratskhelia: "Imprevedibile e talentuoso, sembra fatto per giocare in Europa".