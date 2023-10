Del Piero pazzo di Bellingham: "Forte ovunque! Non è il sostituto di Benzema, ma lo sostituisce"

"Bellingham è forte fisicamente, bravo coi piedi, ha grandissima personalità e fa anche gol".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Bellingham è forte fisicamente, bravo coi piedi, ha grandissima personalità e fa anche gol. Dategli il nome che volete, ma questo è forte vero e lo è in tutte le zone del campo, con o senza palla". Così Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, in merito al clamoroso impatto che Jude Bellingham ha avuto col mondo Real Madrid.

Anche stasera al Maradona di Napoli il centrocampista inglese è stato il migliore in campo: "Fa male quando si inserisce. Per uno così giovane entrare con questa personalità nel Real Madrid è un'altra cosa da non sottovalutare, complimenti a lui e anche ad Ancelotti che è stato bravo nel gestirlo subito al meglio. Non è il sostituto di Benzema, ma ad oggi lui sostituisce Benzema. Il Real Madrid senza il francese usa gli inserimenti di Bellingham per far male alle difese avversarie".