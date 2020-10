Delio Rossi elogia Gattuso: "Non è facile tornare a studiare dopo aver raggiunto la vetta"

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso fa parte dell'1-2% di persone che vivono di stimoli intrinsechi, gli altri invece vivono di motivazioni esterne. Chiede tanto a se stesso, si gratifica nel fatto che vuole sempre migliorare. E' un allenatore intelligente e molto molto umile. Non è facile studiare il calcio se sei uno che da calciatore ha toccato vette importanti come Rino, a cui va dato atto di quello che ha fatto".