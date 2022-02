Delio Rossi: "L’Inter incontrerà Milan e Napoli, nel prossimo mese si gioca tutto"

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, partendo dal ricordo di Maurizio Zamparini, scomparso oggi: “Ho conosciuto il presidente che mi ha dato la possibilità di conoscere una città straordinaria come Palermo. Sono stato l’allenatore più longevo con Zamparini, che era un innamorato del calcio, era la sua passione.

Come cambia la lotta al vertice dopo il mercato? L’Inter ha pensato al presente e al futuro, la Juve, che era più dietro rispetto alle altre, ha fatto il mercato di riparazione più ricco e congeniale alla sua squadra. Le altre non hanno fatto nulla, perché probabilmente credevano di non aver bisogno di nulla.

Lotta per lo scudetto? I campionati si dedicano a marzo. L’Inter nel prossimo mese si gioca tutto, incontrerà il Milan e il Napoli in campionato, la Roma in Coppa Italia e il Liverpool in Champions. La Juve ha preso giocatori importanti non dall’altra parte del mondo, sono calciatori pronti che avvantaggiano i bianconeri. Hanno davanti più squadre e devono pensare ad una squadra alla volta partita dopo partita”.