Demme su Gattuso: "Mio idolo, bello mi abbia voluto. Ha la stessa idea di Nagelsmann..."

Da Nagelsmann a Gattuso, per Diego Demme non è cambiato tantissimo nell'interpretazione del gioco di squadra. A rivelarlo è il centrocampista tedesco stesso in un'intervista alla Bild: “Mi ha subito lanciato in campo e le cose sono andate per il meglio. Per me è un onore che abbia avuto fiducia in me, con Pirlo è sempre stato il mio modello. Il fatto che mi abbia voluto al Napoli è bello, la cosa positiva è che la sua idea di calcio sia simile a quella di Nagelsmann, puntano molto sul possesso palla".