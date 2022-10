Denis esalta Osimhen: "In A non ci sono attaccanti che fanno la differenza come lui"

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Simeone ha tanta concorrenza per la nazionale, ma può ritagliarsi uno spazio nell'Argentina al Mondiale, avendo la fortuna di giocare nel Napoli. Osimhen? In Serie A non ci sono attaccanti che possono fare la differenza come lui, ma visti i risultati della squadra è giusto che torni con calma. Questo Napoli a tratti sembra imbattibile".