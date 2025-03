Dezi: "Centro sportivo? Quand'ero in Primavera ci allenavamo di fianco, fu importante"

Jacopo Dezi, centrocampista dell’Arezzo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per un giovane è importantissimo essere a contatto con i campioni della prima squadra. Ti aiuta a rubare tutti i dettagli, da quando si allenano a quando fanno palestra. Quando ero in primavera del Napoli ci allenavamo al campo adiacente a quello della prima squadra e fu importante. Centro sportivo nuovo del Napoli? Sarebbe bello, Napoli merita un grande centro sportivo dove tutti i ragazzi, con la prima squadra, possano avere a disposizione le strutture adatte. Però negli anni è migliorato molto anche il centro tecnico di Castel Volturno.

Il centrocampo del Napoli? Conte ha a disposizione grandi campioni, ha l’imbarazzo della scelta. Lobotka e Gilmour hanno le caratteristiche adatte per giocare in un centrocampo a due, McTominay ed Anguissa sono due mezze ali. E’ bello vederli giocare, per caratteristiche il mio preferito è McTominay. Poi Lobotka anche è straordinario, è difficile togliergli la palla, è intelligentissimo”.