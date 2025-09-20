Dg Cittadella: “Contento che Ambrosino sia passato da noi e stia facendo il suo percorso”

Nel corso della sua chiacchierata in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il dg del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato anche di Giuseppe Ambrosino e della lotta Scudetto in Serie A: "Sono contento che stia facendo il suo percorso e che sia passato da noi.

La lotta Scudetto riguarda sempre le solite, se la giocheranno. L'Inter nonostante il momento resta una squadra molto forte. Sarebbe bello che in A ci fosse qualche sorpresa e che vincesse il campionato una squadra alternativa. Anche se l'aspetto economico incide tanto".