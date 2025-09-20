L’ex Ignoffo: “Il Napoli farà tesoro della partita con il City. Sul campionato…”

vedi letture

"Il Napoli? Sicuramente è stato imbrigliato dal Manchester City di cui conosciamo qualità e valore. L'espulsione di Di Lorenzo ha condizionato tanto soprattutto per come è avvenuta, la squadra s'è demoralizzata e non ha avuto la forza di reagire. Recuperare due gol con l'uomo in meno non era facile per nessuno". Così a TuttoMercatoWeb.com Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, oggi allenatore.

La sconfitta, comunque, può starci.

"Quando giochi contro grandi squadre cerchi sempre di trovare la vittoria ma sai che affronti un top club europeo e di questa partita il Napoli farà tesoro".

In campionato chi è l'anti Napoli?

"Vedo una Juve quadrata sotto tanti punti di vista. Per rosa direi l'Inter, anche se sta avendo qualche incidente di percorso. Alla fine bianconeri e nerazzurri proveranno ad infastidire il cammino del Napoli, ma la squadra azzurra mi ha impressionato positivamente".