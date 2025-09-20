Neres: "Con De Bruyne in squadra il nostro compito è solo correre, tanto la palla arriva sempre"

Com’è allenarsi e giocare con De Bruyne? E' una delle domande poste a David Neres nel post-partita di Manchester City-Napoli, ieri sera all'Etihad Stadium. L'esterno offensivo azzurro ha risposto così ai colleghi di TNT Sports: "Giocando al suo fianco, il nostro compito lì davanti è solo correre, perché il pallone arriva sempre".

E per te, il Mondiale è un obiettivo? "Il mio obiettivo è guadagnarmi più spazio nella mia squadra. Prima di tutto, giocare più minuti e conquistare una convocazione. La Coppa del Mondo è sempre la conseguenza di un buon rendimento nel club".