Di Canio: "L'Inter rivede l'incubo dell'anno scorso. Thuram svuotato e Barella fa errore grave"

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L'ex attaccante di Napoli e Milan Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così il posticipo della 30ª giornata di Seria A tra Fiorentina e Inter terminato 1-1: "Eccessiva gestione? L'ex capitano della Lazio la vede così: "C'è un mix. In passato poteva sembrare la gestione un po' presuntuosa, qui è un mix di paura di non farcela".

L'Inter vede i fantasmi

"Credo che la botta col Bodo sia stata grave: sono tre settimane che non fanno la Champions, non ha giocato 60 partite e quindi non ci sono scuse sul piano fisico. Per me è l'aspetto mentale, hanno paura che si riproponga l'incubo dell'anno scorso. C'è il Milan e anche il Napoli sta tornando, questo può dare pressione a una squadra in difficoltà nei suoi punti cardine. Thuram non l'ho mai visto così svuotato, Barella ha fatto un errore grave nell'azione del gol".