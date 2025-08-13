Di Canio stila la sua griglia scudetto: "Ecco chi vedo dietro al Napoli"

vedi letture

Paolo Di Canio, ex centrocampista e oggi opinionista, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il prossimo campionato: "Che campionato mi aspetto? Per il Napoli vale quello che dicevo un tempo per l’Inter: non cambi staff tecnico, ti rinforzi con l’avvallo dell’allenatore che vuole quei giocatori. Gli altri invece cambiano assetto o allenatore: ecco, il Napoli rimane favorito.

L’Inter con un nuovo entusiasmo può anche cambiare qualcosa nei principi di gioco, e il Milan senza le coppe e con un Allegri che è pragmatico e baderà alla fase difensiva, li metto insieme in griglia dopo il Napoli. Subito attaccata la Juventus, che si spingerà più avanti se andrà via Vlahovic e arriva Tonali. Atalanta lontana, non solo perché finisce l’era con l’uomo davanti a tutti che era Gasperini, grazie anche a Percassi. Ma è partito chi ha costruito tutto".