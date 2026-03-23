Di Chiara sicuro: "Se l'Inter batte la Roma è Scudetto al 99%"

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Di Chiara: Milan e Napoli equivalenti come antagoniste all'Inter, ma se i nerazzurri vincono con la Roma sarà sicuramente Scudetto

L'ex calciatore Alberto Di Chiara, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali della Serie A e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?

"Sfruttando lo scontro diretto, battendo la Roma per l'Inter al 99% è Scudetto. Dietro chi mi convince? Si equivalgono Milan e Napoli. Pur non stando al meglio, il Milan comunque le porta a casa le partite. Il Napoli ne ha vinte quattro di fila e sta recuperando gli uomini importanti, forse ha la spinta maggiore ora. L'Inter sbagliasse partita anche con la Roma allora lo butterebbe via lei lo Scudetto".

Lotta salvezza, il pari della Fiorentina è un segnale:

"Ho visto una reazione, l'Inter era molto compassata in realtà. Hanno fatto tanti passaggi i nerazzurri, lenta e prevedibile. La Fiorentina ha reagito bene al gol-lampo. Ora a Verona la Fiorentina potrebbe dare una svolta con una vittoria. Il rigore di Pongracic? Ne hanno dati anche di peggio, per me non è mai rigore in una situazione così ma come regolamento in teoria...però è in corsa, come fai a darlo? Però non c'è equità di giudizio".

Italia, Chiesa di nuovo a casa:

"Presumo non sia in condizioni atletiche, se fossero psicologiche sarebbe più grave. Già due volte ha detto no, però per giocare devi essere al 100%. Già devi raschiare il barile per trovare dei giocatori convocabili, ora anche cosi...".