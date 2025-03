Di Fusco: "3-5-2 penalizza tanti, Politano con questo modulo non tira più in porta"

vedi letture

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Il 3-5-2 penalizza non solo gli esterni ma diversi giocatori del Napoli, premiando il solo Raspadori. Ricordiamo come questo modulo non sia stata una libera scelta di Conte ma una necessità determinata dalle contingenze. In ogni caso, questo modulo non ha portato i frutti sperati. Nelle ultime 7 partite, il Napoli ha collezionato cinque pareggi, una sconfitta e una sola vittoria. Politano con questo modulo non tira più in porta, dopo l'addio di Kvara non adeguatamente sostituito l'attacco fatica.

Bisogna sottolineare che, nonostante tutto, Conte e la squadra stiano facendo un campionato straordinario e restano ancora nove partite. Certo, ora le possibilità sono ridotte, perché l'Inter è molto attrezzata e i tre punti sono un bel vantaggio ma questo campionato ha dimostrato di essere apertissimo, le piccole stanno dando filo da torcere alle grandi: il Venezia e il Como hanno un bel gioco ed una buona condizione di forma. Contro il Venezia pensavo che Conte, con l'ingresso di Okafor si mettesse con il 4-3-3, perché la forza più granitica del Napoli è la corsia destra che con il 3-5-2 non esiste più. Mi auguro si possa tornare presto al 4-3-3 con il rientro di Neres e l'apporto offensivo di Politano".