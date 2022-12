Di Fusco: "In estate c'era delusione, lavoro fantastico di Giuntoli"

L'ex portiere del Napoli, Raffaele Di Fusco, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

L'ex portiere del Napoli, Raffaele Di Fusco, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "In estate eravamo tutti titubanti per la strategia con la cessione dei big. C'era un po' di delusione, ci si aspettava qualcosa in più, invece lo staff tecnico e dirigenziale hanno fatto qualcosa di favoloso con grandi risultati e uno dei giochi più belli in Europa. Contini? Il Napoli ha fatto bene a riprenderlo, è forte e conosce bene l'ambiente".