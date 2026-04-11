Di Fusco: "L'alternanza ha danneggiato entrambi i portieri del Napoli"

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Raffaele Di Fusco, ex portiere, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Milinkovic-Savic non mi ha soddisfatto pienamente, mi aspetto sempre qualcosa in più. L’alternanza con Meret ha fatto sì che nessuno dei due si sia espresso ai massimi livelli".

"Il Napoli pressioni non ne ha. Perché sa che comunque che se vuole provare a vincere lo scudetto deve sempre vincere. Col Parma sarà fondamentale la velocità delle giocate, saranno importanti gli esterni per l’uno contro uno, ma per farlo bisognerà far girare la palla velocemente. Non sappiamo Chivu come reagisce ad avere Conte col fiato sul collo".

"Un po’ di rammarico per com’è andata la stagione c’è, soprattutto se si pensa a come poteva essere. Il calcio è pratico, non c’è la controprova ma parlano i fatti. E per tutti questi infortuni si vede che hanno sbagliato qualcosa, a ottobre già c’erano tanti infortuni".

"Se fossi in De Laurentiis farei altri due anni di contratto a Conte dopo questa stagione. Con la stessa squadra, più qualche aggiunta, punterei anche sulla Champions, oltre che al campionato”.