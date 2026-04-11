Alvino: "Turno spartiacque, il Napoli deve andare a mille"

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Quelle poche ore che intercorrono tra Parma-Napoli e Como-Inter possono essere determinanti. Mi aspetto una partita chiusa da parte della squadra di Cuesta, ma se il Napoli dovesse vincere metterebbe una pressione straordinaria all’Inter, passando dal -14 al momentaneo -4. Chivu non è avvezzo a queste guerre di nervi. Domenica è fondamentale, il Napoli deve portare a casa la vittoria. Può diventare un turno spartiacque. Il Napoli sa solo che deve andare a mille, deve vincerle tutte. Quella con il Parma può segnare l’esito finale del campionato, ma resta una sfida difficile".

"Io credo che il grande lavoro da martello di Antonio Conte stia dando i suoi frutti. Tenere tutti sul pezzo nel momento in cui gli infortunati erano tantissimi, poi ci sono stati degli errori arbitrali a Bergamo, nonostante tutto questo il Napoli di Conte c’è. È lecito continuare a sognare, avere Conte ti autorizza a farlo".

"Antonio Conte è l’ideale sia per il Napoli nell’anno del centenario, sia per la Nazionale italiana per ripartire. Il 1° agosto il club compirà 100 anni e c’è in moto una macchina organizzativa importante per la manifestazione”.