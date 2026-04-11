Marcolin: "L'Inter non subirà l'assenza di Lautaro. Alisson? Da quel momento è partito!"

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"Stavolta l'Inter fa veramente fatica a farsi sfuggire lo scudetto".

L'opinionista ed ex centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "L'Inter può risentire dell'assenza di Lautaro? L'Inter senza Lautaro fa un gol a partita, l'Inter con Lautaro fa la media di 2,44. Questo fa capire già quanto Lautaro incide nella fase offensiva. L'Inter, se non sbaglio, ha fatto 71 gol in questo campionato e sono tantissimi, è il miglior attacco del campionato. È ovvio che tanti dei giocatori dell'Inter con in campo Lautaro si sentono anche più forti, non è un caso che lui rientra dopo quasi un mese e mezzo e ti fa due gol al rientro in una partita fondamentale che può valere uno scudetto. Questo è un giocatore che è unico, è il capocannoniere del campionato, è un giocatore che all'Inter, anche nella personalità, dà tanto. Magari può anche essere stanco, magari non ha la condizione, ma è un Lautaro in campo, lo vorrei sempre".

L'assenza di Lautaro non peserà. Alisson straordinario.

"Non credo che l'Inter possa subire tanto, perché in questo momento l'obiettivo è talmente alto che la testa dei giocatori dell'Inter è fossilizzata su quello che è l'obiettivo finale, cioè lo scudetto. Stavolta l'Inter fa veramente fatica a farselo sfuggire. Nonostante un grande Napoli che arriva da cinque vittorie consecutive, che ha trovato il modulo per far giocare tutti insieme i Fab Four, che ha in Allison Santos un giocatore che abbiamo detto straordinario, ma che appena arrivato non era così. Lui arriva, Allison Santos, tira quel rigore in Coppa Italia con il Como e tutti sono spaventati che se lo sbaglia ti sei bruciato un acquisto. Da lì invece al contrario parte Allison Santos, che poi dopo fa gol con la Roma, che poi arriva a giocare a Bergamo, che poi dopo troviamo questo giocatore che entra con il Milan e riesce a spaccare la partita".