Di Fusco: "La parata più bella di Meret è l'ultima e vi spiego perché"

Raffaele Di Fusco, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret? Per me l’ultima è la più bella, su quel cross che non è stato deviato da nessuno e lui la vede sbucare all’ultimo. Lì il portiere deve stare attento a come la palla entra nell’area piccola, poi deve reagire se non viene deviata.

E’ strano che il Napoli sia calato nel secondo tempo perché solitamente la squadra rende al meglio nel primo. E’ lampante che il Napoli abbia perso dei contrasti nel secondo tempo, il Genoa è entrato in maniera molto più aggressiva”.