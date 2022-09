Di Fusco: "La permanenza di Meret vale quanto gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex Napoli e Torino

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex Napoli e Torino: "Non mi aspettavo più una permanenza ed un exploit di Meret, ormai ero convinto che il Napoli avesse puntato tutto su Navas. E invece ora sono contentissimo. Le doti di Meret non le ho mai dubitate. Ha fatto un grande avvio e ora bisogna lasciarlo tranquillo e concedergli qualche errore. Per lui è come un nuovo inserimento, come un Kim o un Kvaratskhelia.

Meret ha un bel carattere, lo sta dimostrando in campo e ha smentito tutti: non sbraitare e non sbracciare verso i propri non significa non avere carattere. Il portiere è un animale a parte, è uno abituato a sentirsi solo. E nei momenti bui o di esaltazione resti solo. La grande capacità che deve avere un portiere è l'equilibrio mentale. E Meret ha dimostrato di averne in grandi quantità. Lo vedo finalmente tranquillo. Che Napoli sarà? Quest'anno il Napoli non avrà il pericolo di un calo a stagione in corso, il calendario sarà spezzato in due tronconi e ci saranno due partenze. Spero che la squadra di Spalletti resti continua".