Di Fusco: "Lukaku non sta deludendo, Neres e Anguissa importanti. Ma un altro è fondamentale"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto l’ex calciatore e allenatore Raffaele Di Fusco: “Il Napoli doveva fare il terzo gol per stare tranquillo. Non ci è riuscito, e come già è accaduto in passato il Milan ha creato le condizioni per poter recuperare. Qualcosa nel Napoli non ha funzionato, come i cambi. Ad esempio Billing non è entrato benissimo con quel rigore causato, e la squadra ha perso un po’ di sicurezze.

Paura? Non penso che il Napoli sia una squadra che ha paura. Il nuovo modulo permette agli azzurri di esprimersi al meglio, ma il Napoli può lottare fino alla fine. Sarà dura con l’Inter, che secondo me perderà pochissimi punti in campionato. Il Napoli deve superare lo scoglio Bologna, se ci riuscirà le cose potrebbero mettersi in modo positivo. I dati di fatto dicono che il 4-3-3 è il sistema di gioco migliore, e Conte è pagato per questo. Il 3-5-2 è stato utilizzato per necessità. Raspadori rimane un’alternativa validissima, e quando non si riesce a ottenere quello che si vuole si può variare il sistema di gioco e utilizzare Raspadori. Ma si può anche partire con Raspadori e poi passare a un 4-3-3. Questo dipenderà dalle partite e dalle esigenze di risultato. Non è il Napoli che deve adattarsi all’avversario, ma viceversa. Non penso che Conte sconfesserà questa cosa.

Lukaku? Ci aspettavamo qualche gol in più, ma lui non sta deludendo le aspettative. Ha segnato 11 gol e il Napoli ha vinto 11 volte, cosa chiedere di più. Oggi si contano anche gli assist, una cosa che ai miei tempi non si faceva. Va pesato tutto nel rendimento dei giocatori. Neres e Anguissa sono giocatori importanti, che devono crescere nel rendimento. Il camerunese sa difendere bene e sa essere presente a centrocampo. Neres ha quella fantasia e quella velocità che apre le difese avversarie. Sono due giocatori importantissimi, anche se l’unico che ritengo fondamentale sia Politano.

La mia carriera? Ho fatto per 19 anni il calciatore professionista col ruolo di secondo portiere. Se ci sono riuscito passando sempre per contratti annuali vuol dire che ero affidabile”.