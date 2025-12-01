Podcast Di Fusco: "Napoli quasi perfetto! Milinkovic? L'avevo bacchettato per una cosa..."

L'ex calciatore e tecnico Raffaele Di Fusco è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato del momento del Napoli: "L'emergenza ha fatto sì che si mettessero in evidenza i due esterni alti ora, che si erano visti poco. Invece hanno portato freschezza a questa squadra. Contro la Roma è stato un successo che è arrivato vincendo tutti gli scontri diretti, con le fasce che hanno contenuto molto bene gli avversari. E' stata quasi una partita perfetta, di grande concentrazione e determinazione. Non era facile. Ne sta venendo fuori molto bene dopo quello che era successo. E non pensavo ne venissero fuori così presto.

I tre di attacco? Nel 4-3-3 hanno più difficoltà perché sono costretti a raddoppiare fino alla loro area, invece ora devono coprire fino a metà campo e questo gli permette di essere più freschi davanti. Milinkovic-Savic? Lo avevo bacchettato perché non mi era piaciuto la gestione della palla coi piedi nelle ultime uscite, da lui mi aspetto sempre di più. Ha risposto alla grande, è stato decisivo in un solo intervento e non è semplice questo. Ha avuto un po' di difficoltà perché con la difesa a tre o quattro cambiano i punti di riferimento per la costruzione dal basso. Io tecnicamente preferisco Meret, Milinkovic-Savic è più forte con i piedi. Mi aspetto di più da lui come padrone dell'area. Sulla Coppa Italia dico che non è un intralcio, anzi può essere molto utile a Conte per constatare se anche gli altri sono pronti per poter affrontare questo periodo pieno di partite".