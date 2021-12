Di Fusco: "Sarà dura per il Napoli. Sassuolo gioca a calcio e ti pressa"

L'ex calciatore e tecnico Raffaele Di Fusco a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi della Serie A.

Roma, Napoli, Milan in trasferta. Dove la trappola?

"E' difficile per la Roma, così come il Sassuolo per il Napoli. Il Sassuolo è tra le più in forma, non dà punti di riferimento, gioca a calcio e ti pressa".

Milan che sta vivendo un momento difficile. Fragilità difensiva è un campanello d'allarme?

"Il Milan è partito benissimo come il Napoli. Il Napoli si è ripreso in fretta dopo qualche passo falso, mentre il Milan ha preso dei gol strani ultimamente. Sta pagando un po' fisicamente la partenza a razzo. Non vedo problemi tattici, perché gioca benissimo. Se vengono a mancare alcuni elementi va in difficoltà, al di là dell'errore singolo".