Di Fusco: "Se vuoi fare il 4-3-3 a sinistra va Lang! E Conte non mi è piaciuto..."

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “Conte aveva già detto che ci sarebbe stata un’alternanza in porta almeno iniziale. Ma la preferenza verso Milinkovic-Savic credo sia chiara per le qualità che ha nella gestione della palla. Lo abbiamo visto chiaramente con il Genoa, quando il Napoli non riusciva a uscire palla al piede, e il portiere serbo ha dato una mano. Meret? Spero non ci sia bisogno di un intervento, ma immagino che starà fuori per tanto tempo”.

Dopo una partita come quella con il PSV, è chiaro che vengano fuori tantissime cose. Quello che non è piaciuto affatto è che si è vista una squadra allo sbando, non c’era un leader a centrocampo per tenere tutti i compatti, non c’era un leader in difesa. Non mi è piaciuto Conte. Lui è abituato a giocare con il joystick, a guidare la squadra. Io ho visto un Conte apatico. Credo che forse si sia fatto coinvolgere dalla partita e questo non è da lui.

In un 4-1-4-1 capisco tutto, ma in un 4-3-3 come c’è stato a Torino, dove Politano va in panchina e Neres va a destra, è chiaro che a sinistra ci debba andare Lang. Tenendo presente che Spinazzola sia uno dei migliori. Se Lang non gioca, si convince di essere il quarto esterno. Se non gioca in un 4-3-3, quando giocherà? Ora bisogna fare gruppo e recuperare le forze, ho visto Anguissa e Di Lorenzo un po’ stanchi. Neres come centravanti potrebbe essere una soluzione e la giocherei con la palla classica di Politano dietro la linea difensiva dell’Inter e con dei cross bassi quando si riesce ad arrivare sul fondo".