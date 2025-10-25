Maxi Lopez su Simeone: "La rabbia di non aver giocato a Napoli l’ha trasferita al Toro, farà tanti gol"

A La Stampa ha parlato l'ex attaccante del Torino Maxi Lopez, iniziando dal momento positivo dei granata: "Gli ultimi risultati sono incoraggianti e il successo sul Napoli ha sicuramente generato entusiasmo, il Torino ne deve approfittare. Fare bene le prossime sfide sarà importante anche in chiave derby, è meglio arrivarci in fiducia a quella partita, sappiamo tutti quanto vale. Europa? Un club così importante dovrebbe sempre lottare per arrivarci, purtroppo sono tanti anni che manca".

Sulla decisione di Baroni di passare a giocare con due attaccanti: "È una scelta che condivido, anche perché il Cholito non è una prima punta da sportellate, non occupa tutto l’attacco da solo e con un compagno di reparto può sfruttare meglio gli spazi e la mobilità".

Su Simeone: "Ho visto la sua evoluzione nel corso degli anni, aveva solo bisogno di un po’ di spazio. Adesso la rabbia di non aver giocato a Napoli l’ha trasferita al Toro. Farà tanti gol, ha il DNA del combattente e una personalità che si sposa perfettamente con i granata, ha grinta e non molla mai. E avrà ancora 4/5 anni d’alto livello: i 30enni di oggi non sono più quelli di una volta, cioè oggi i calciatori vanno a 1000 all’ora, sono preparatissimi: tutto il calcio è cambiato".