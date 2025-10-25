Cassano difende Conte: "Quando parla così, sarò sempre con lui! A Eindhoven buona prestazione"

L'ex calciatore Antonio Cassano commenta a Viva el Futbol il pesantissimo ko del Napoli in Champions, 6-2 contro il Psv, difendendo Antonio Conte: "Può perdere da adesso fino a fine campionato. Quando lui parla così, io sarò sempre con lui. Conte mi affascina quando, dopo la partita col Torino, dice una cosa meravigliosa: quest’anno stiamo rischiando un po’ di più perché vogliamo fare un altro tipo di calcio più offensivo. Fino al gol di McTominay pensavo che il Napoli potesse vincere tre quattro a zero.

Per me il Napoli ha fatto una buona prestazione. E so già che qualche coglione mi dirà: ma che partita hai visto. E invece io dico che il Napoli ha attaccato colpo su colpo anche in dieci uomini. Ha fatto anche il secondo gol e poteva fare ancora un altro. Se poi, su sei gol cinque sono errori madornali, spiegami cosa voglio da Conte. Ma avete visto il secondo gol preso dal Napoli?".

Su Lucca: "A me dà l’impressione di uno che si caga addosso. Ha fatto quel gesto che è stato una cazzata. E vabbe’, ci può stare… io ho fatto anche di peggio. Ma sbagliare il controllo della palla in quel modo, davanti alla porta è grave".