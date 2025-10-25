Il doppio ex Milanese: "Il Napoli ancora senza identità, ma stasera lo vedo bene. Vi spiego"

vedi letture

Il doppio ex di Napoli e Inter, Mauro Milanese, ha parlato del big match di stasera a Tuttomercatoweb: “Napoli-Inter? La vedo bene per il Napoli. La squadra che viene più bastonata di solito ha più motivazioni”.

Che succede a questo Napoli?

“Non ha ancora trovato un’identità con tutti i nuovi e anche per via degli infortuni”.

L’acquisto di Lucca può essere stato un po’ azzardato?

“Deve ancora compiere quel passo in avanti. Come Camarda, anche se ha fatto qualche campionato in più. A Napoli uno così deve stare dietro il Lukaku della situazione. Poi Lukaku e Hojlund si fanno male… e quindi deve essere bravo a sfruttare la sua stazza per dimostrare il suo talento”.

Lei è doppio ex. Per chi farà il tifo oggi?

“Difficile dirlo. Sono le due piazze che mi hanno dato di più. L’Inter è stata la squadra più prestigiosa dove ho giocato. Giocare con Ronaldo il Fenomeno, Baggio, Pirlo, Zamorano, Bergomi…. è qualcosa di bello, entusiasmante. Mi dispiace quando le cose vanno male per una o per l’altra”.