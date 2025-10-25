Juventus, Tudor: "La personalità è rara, va stimolata. Ecco chi della rosa può diventare leader"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "Il discorso sulla personalità è un problema legato anche alla generazione: oggi se un giocatore ha qualità e ti porta anche personalità vera, è un po' come avere dell'oro in squadra perché sono rari": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, fa una riflessione sulla personalità non solo della sua squadra, ma in generale.

"Da genitore di tre figli - dice il croato in conferenza stampa - vedo che nel mondo di oggi c'è sempre meno empatia e più egoismo, è una rovina, e con la mia squadra cerco di allenare la personalità ogni giorno, in ogni allenamento: provo a stimolarla e a spronarla in tutti. Penso che Locatelli e Perin ce l'abbiano anche con le parole, Thuram può diventare un leader in futuro, Yildiz lo è per i comportamenti e per le sue qualità, poi anche Vlahovic ha un suo peso e David è un altro giusto". (ANSA).