Podcast Di Gennaro critico: "Di Lorenzo e Politano fanno fatica da 3-4 mesi!"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio di Gennaro.

Italia, ko preoccupante contro la Norvegia:

"Rivediamo i gol presi. Si può prendere un gol di Haaland in area piccola così? Al netto del prio tempo, i gol presi sono per il fatto che non si marca più in Italia. Va bene il calcio evoluto, ma in area si marca. Di Lorenzo non è un difensore, è un terzino che nel Napoli fa fatica da 3-4 mesi come Politano. Sappiamo difenderci ora? L'ultimo vero difensore è stato Chiellini. Al di là di tutto, abbiamo preso 4 gol che non esistono nel nostro modo di concepire la difesa. Non si sa più marcare, nei settori giovanili si fa tattica e non si impara più che a difendere. Sarà anche un problema mentale, ma se no nsappiamo difendere…Haaland fa un secondo gol in mezzo a due difensori, in maniera strafottente anche. In area Haaland lo devi marcare. Sì, abbiamo dei problemi ma siamo sempre stati forti nell'aspetto difensivo, i nostri difensori erano quelli che comandavano. Anche in Serie A, ormai è una consuetudine. Il difensore va a proteggere la porta quando arriva un cross in area, non va a pressare l'attaccante. Già abbiamo problemi di prodotto, ma se abbiamo anche problemi con la difesa...Non posso accettare per esempio che uno come Koopmeiners sia spostato come braccetto di difesa quando ha fatto praticamente questi anni a centrocampo. Vuol dire che non abbiamo più difensori allora. Non abbiamo più difensori, non sappiamo più difendere. E si parte dai settori giovanili, dove si gioca ormai solo per vincere e non si ha più cura dei particolari. E' un problema atavico, che non emerge solo ora ma è da anni che è così".

Cosa aggiunge?

"La Spagna ha preso il nostro posto. Oggi li vogliono tutti grandi e grossi, invece si è persa la tecnica. E' un problema che non so se si potrà risolvere a breve. E poi il 70% in Italia sono stranieri, che non sono quelli forti che alzano il livello. Non lo migliorano. Gli allenatori oggi devono essere degli aziendalisti, non pensare al risultato sul campo ma a valorizzare il prodotto".

Serie A, si torna con tanti scontri diretti. La Roma cosa potrà fare?

"Con il fenomeno che ha in panchina può arrivare ovunque. Doveva alzare il livello in tre anni, invece è nella sua indole fare subito bene. Me lo aspettavo subito così, lo ha fatto ovunque. E' uno che migliora tutti. Ora dopo la sosta può recuperare giocatori, ma ha delle alternative comunque per andare avanti. Ha basato molto sulla difesa, sull'aggressività, ha un ottimo portiere, e ha un condottiero, Gasperini, che vuole fare subito quello che gli hanno detto di fare in tre anni. La Serie A è molto incerta ora. Zirkzee? E' da Roma, è uno fisico ma tecnico, che ha qualità, è uno che lavora per la squadra. E con Gasp può soltanto migliorare. E' uno dei più forti allenatori a livello nazionale e internazionale".