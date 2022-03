Di Gennaro: "I big del Milan nelle grandi partite si esaltano. Quelli del Napoli no"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di Serie A e della lotta Scudetto

"Voglio rivalutare il Milan, che oltre al Napoli ha battuto l'Inter nel derby. Con le grandi sta facendo qualcosa d'importante, sta ritrovando giocatori importanti. Giroud può essere criticato ma nelle grandi partite segna. E' un campionato bello, interessante. Io dò delle chance al Milan, che ha giocato da grande squadra, ma non escluderei il Napoli. Alcuni giocatori del Napoli, nelle partite che contano, sono mancati, in particolare Insigne e Zielinski".

E la Juventus?

"Ha due partite ancora facili, poi lo scontro diretto con l'Inter. Adesso bisognerà capire come andrà in Champions, perché ci punteranno molto. Giocare sempre con gli stessi giocatori ogni tre giorni per via degli infortuni non è semplice. Se dovesse proporre un calcio un po' più intenso e di qualità, se vinci con l'Inter può succedere di tutto. Fino a due mesi fa non ci avrei creduto".