Podcast Di Gennaro: "L'Inter ha un problema: non ha preso uno che salti l'uomo, alla Lookman"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, duranta Maracanà, è stato Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv. E in particolare del momento dell'Inter, tra campo e mercato: "Arriva Akanji e va via Pavard? Pavard è uno che fa più ruoli, ma ci sono delle dinamiche. Akanji è di qualità comunque. Bisseck deve migliorare, forse non è ancora da Inter. Il problema è che non è arrivato uno come Lookman, che ti salta l'uomo e l'Inter non ce l'ha. Sul centrocampo dico che sono arrivati giocatori in prospettiva forti e Chivu dovrà lavorarci. Dovrà creare una sana competitività che ti forma un gruppo.

Sucic per me è un acquisto forte. Manca qualcuno più fisico? Sì, ma anche negli altri anni era così e non si è visto. Gli manca all'Inter uno che salti l'uomo lì davanti. Fosse arrivato Lookman sarebbe stato un mercato fantastico. Dopo il 5-0 con il Torino non c'erano critiche, ora escono fuori dopo questo ko. Calhanoglu? Se lo vendevi chi prendevi? Devi spendere per prenderne uno di quel livello. L'Inter ha fatto un calcio importante in questi anni e può ripeterlo. C'è da cambiare molto come nel 2010, ma l'allenatore conosce l'ambiente".