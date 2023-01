Di Gennaro: "Le posizioni di Rui e Di Lorenzo frutto del grande operato di Spalletti"

Crescita di Mario Rui? "Mi fece qualche assist quando giocavamo insieme...".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, ex calciatore, tra le tante, di Milan e Lazio, ed attuale giocatore del Portici.

Come si ritrova la concentrazione in casa Milan dopo la gara con la Lazio? "È un periodo sottotono, la Lazio ha giocato la miglior partita della gestione sarriana. Il Milan deve ritrovarsi, adesso si trova in difficoltà. I Mondiali hanno lasciato delle scorie negli uomini più rappresentativi della squadra. Pioli deve ritrovare fiducia".

Occasione scudetto irripetibile per il Napoli? "Complimenti alla società ed a Spalletti per il girone d'andata impressionante. È una squadra che merita la vetta della classifica, credo che sia un'occasione irripetibile per vincere lo scudetto. Gli azzurri devono soltanto continuare lungo questo scia, perché è una chance troppo importante".