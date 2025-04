Di Gennaro: "Neres e Orsolini uomini-chiave di Napoli e Bologna"

Dario Di Gennaro, giornalista Rai a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Bologna è una squadra pericolosa davanti, potenzialmente letale se la lasci libera di imporre il proprio gioco. I primi 15 minuti saranno molto interessanti per capire quale sarà l'atteggiamento tattico delle due squadre. Il campionato è molto cresciuto nelle piccole, non le grandi. Le più piccole sono diventate più competitive ed organizzate, nelle big invece non c'è stato innalzamento qualitativo.

L’Inter ad esempio, con l'Udinese avrebbe dovuto pareggiare e non vincere, dal momento che ha giocato un secondo tempo incolore, mentre non me l'aspettavo con il Parma. Si tratta, dunque, di un campionato imprevedibile e pieno di sorprese. Ora occorre capire se il Napoli riuscirà a mettere le mani sui 3 punti, certo gli si è presentata l'occasione contro la squadra più difficile: da qui fino a fine campionato il Bologna è infatti la più temibile avversaria con cui si scontrerà il Napoli. Neres e Orsolini sono i due giocatori sui quali punterei: possono essere determinanti, hanno velocità, saltano l'uomo, sono imprevedibili, hanno passo”.