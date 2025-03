Podcast Di Gennaro: "Scudetto? Domenica importantissima, Conte in questi momenti dà il meglio"

Ospite di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Nella lotta Scudetto chi vede meglio ora?

"Domenica non è decisiva ma importantissima, perché dopo Atalanta-Inter mancano nove partite. Potrebbe esserre decisiva se vince l'Inter. Conte, Gasperini e Inzaghi migliorano tutti nel proprio organico, ora come ora siamo lì. L'Inter è in corsa su tutti i fronti, inconsciamente credo che vada verso la Champions ma non tralascia nulla. Vedo Conte forse adesso meglio, perché è in questi momenti che dà il meglio. L'Atalanta ha un'occasione unica, e ha meno tensioni di Napoli e Inter. Il Napoli a livello offensivo non ha grandi alternative rispetto a Inter e Atalanta, per questo la solidità difensiva diventa più importante".

Lotta al quarto posto, chi la favorita?

"Non posso immaginare che la Juve non arrivi quarta. Sarebbe un disastro. La Roma è in palla, Ranieri ha fatto un lavoro straordinario e la partita con l'Athletic dirà molto. Ma anche il Bologna e la Lazio sono lì. Italiano ha preso una delle panchine più difficili e si è ripresentato alla grande".