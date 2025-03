Di Livio esalta l'amico Conte: "Sa trasmettere l'essenziale ai giocatori"

Angelo Di Livio ripercorre la sua carriera. L'ex centrocampista della Juventus, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo approdo a Firenze con la maglia viola: "Firenze è una città speciale - ha dichiarato - focosa, come è nella mia natura. Quando sono arrivato qualche insulto me lo sono beccato. Gobbo di qua, gobbo di là. Poi è nato un legame fortissimo".

Non poteva mancare un riferimento al suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus Antonio Conte. Di Livio racconta di come si troverebbe bene ora nel Napoli se giocasse ancora: "Nel Napoli di Conte. Con Antonio ho giocato nella Juve, è un grande allenatore. Ai giocatori sa trasmettere l’essenziale, le cose che contano. Con me il Napoli vincerebbe lo scudetto? (Ride ndr) Non lo so, di sicuro il Soldatino Di Livio farebbe comodo".