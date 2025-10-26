Spinazzola festeggia sui social: "Questi siamo noi!"

Il Napoli campione d'Italia vince 3-1 contro l'Inter trovando un successo fondamentale sia per la classifica, salendo a quota 18 punti e riprendendosi la vetta della classifica, sia per aver dimostrato di saper reagire alla grande alle ultime due sconfitte contro Torino e PSV. Così Leonardo Spinazzola, esterno azzurro, ha esultato per la vittoria sul suo profilo Instagram: "Questi siamo noi!".

Di seguito il post.