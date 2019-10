Di Lorenzo alla Rai: "Non è facile passare dalla Lega Pro alla Nazionale. Ancelotti? Mi ha dato sempre grande fiducia"

Giovanni Di Lorenzo è stato intervistato a La Domenica Sportiva, programma in onda su Rai Due, queste le dichiarazioni del terzino del Napoli: "Quasi tutti iniziano a giocare in avanti perchè c'è la gioia del gol poi, piano piano mi hanno cominciato ad arretrare e mi sto trovando bene in queste posizioni.



Tre anni fa eri a Matera? Non è facile passare dalla Lega Pro, alla Serie A per arrivare alla Nazionale. Da parte mia non è mai mancata la voglia di crederci sempre e di lavorare.



Quanto ti sta facendo crescere Ancelotti? Il mister mi ha dato fiducia sin da subito, ho giocato quasi tutte le partite, lo ringrazio, sono contento.



Cosa ti ha detto Ancelotti nel momento della convocazione? Il mister ha fatto la battuta dicendo che il calcio è finito.



Il prete del tuo paese cosa ha fatto? Ha avuto quest'idea di far suonare le campane per la mia convocazione, lo ringrazio, è sempre bello sentire la vicinanza di chi ti vuole bene.



Potresti esordire la prossima partita? E' una bella emozione essere qui. Se ci fosse l'esordio sarei ancora più felice. Devo continuare a lavorare e prendere quello che viene".