Di Lorenzo ammette: "La prima a Verona sembrava l'ultima dello scorso anno"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn raccontando dell'emozione per il primo posto ritrovato, il rapporto con Conte e il sogno scudetto: "La prima partita è stata come l'ultima dello scorso anno. La sconfitta di Verona è stata brutta e nessuno se l'aspettava, ma da lì la squadra ha fatto un cambiamento importante e dal Maradona in poi col Bologna c'è stato un entusiasmo coinvolgente e da lì è iniziato il nostro vero campionato.

Si è ricreato l'unione con la piazza e questo ci sta aiutando tanto. La passione dei napoletani c'è sempre stata, anche lo scorso anno ci hanno sostenuto nei momenti difficili. So che questa passione non mancherà mai. Sta a noi cavalcare questo entusiasmo che si respira in città e allo stadio e trarre vantaggio da questa spinta", ha detto.