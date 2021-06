Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Con me iniziò a giocare da terzino. Ha grandi qualità non solo calcistiche"

Ezio Rossi, ex allenatore tra le altre di Cuneo e Reggina, ha raccontato Giovanni Di Lorenzo al Corriere di Torino: "Giovanni alla Reggina era un difensore centrale, ma da noi iniziò a giocare da terzino o da esterno a tutta fascia. Era giovanissimo, però aveva già grandi qualità. E non parlo solo del calciatore: era un ragazzo con la testa sul collo e i piedi per terra. La sua fortuna è stata anche la famiglia, genitori per bene che non trattavano il figlio come un fenomeno. Se penso all'atteggiamento di altri giocatori che non hanno fatto nemmeno un terzo della sua strada..."