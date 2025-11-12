Di Lorenzo-Politano stanchi? L'agente: "Se Conte li schiera sempre c'è un motivo"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto a Radio Crc per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Di Lorenzo e Politano stanchi? Su questo sono d'accordo, potevano essere risparmiati in qualche partita per recuperare, ma Conte è una persona intelligente e sicuramente avrà fatto gli stessi ragionamenti, ma se li ha sempre schierati avrà avuto i suoi motivi.

Io la penso come voi, ma noi non viviamo la settimana di allenamento come la vive lui. Per me bisognerebbe anche dare più spazio ai giovani, che sono bravi, per avere fame ed energia. Possono rivitalizzare la squadra, ti fanno energia, fame, grinta, entusiasmo, ti danno quel qualcosa in più. Ma Conte queste cose le sa, ci arriva da solo. Ma io non voglio condannarlo".