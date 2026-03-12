Criscitiello: “40 infortuni, Conte spieghi! A Napoli mi prendono in giro su Alisson-Giovane..."

Nel corso del podcast “Cose scomode”, il giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha tracciato un primo bilancio della stagione del Napoli, esprimendo un giudizio piuttosto severo sul rendimento degli azzurri. Secondo il giornalista, la squadra partenopea non è riuscita a mantenere le aspettative di inizio stagione, soprattutto nelle competizioni europee: “Napoli? Farà il minimo indispensabile. Ha fatto una Champions ridicola per una squadra che indossava lo scudetto sul petto. Qualcuno deve darci una spiegazione, Conte, dei quasi 40 infortuni. Non può essere sfortuna e non lo è. Hanno sbagliato qualcosa nella preparazione durante la stagione”. Criscitiello ha poi sottolineato come, a suo avviso, il mercato estivo fosse stato costruito in maniera positiva, mentre ha sollevato dubbi sulle operazioni concluse nel mercato di gennaio. Il giornalista ha inoltre evidenziato come l’elevato numero di infortuni abbia condizionato il rendimento della squadra nel corso dell’annata.

Le critiche al mercato di gennaio

Nel suo intervento, Criscitiello si è soffermato anche sulle scelte fatte dal club partenopeo nella finestra invernale di mercato, ribadendo la propria posizione sulle operazioni concluse dal Napoli: “Il mercato estivo secondo me è stato buono. Adesso i napoletani per l’ultimo che hanno preso, Alisson, mi prendono in giro perché io avevo esplicitamente detto e ribadisco che quello che è stato speso a gennaio a obiettivi ormai sfumati è stato inutile. Hanno speso 20 milioni più 1,5 di procura per Giovane e invece allo Sporting hanno dato 3,5 milioni per il prestito più eventuali 16,5 milioni per il diritto di riscatto”.

Il direttore di Sportitalia ha poi concluso con una valutazione complessiva sulla stagione del Napoli, ritenendo che la squadra avrebbe potuto fare molto di più rispetto ai risultati ottenuti finora: "Oggettivamente il Napoli ha sbagliato la stagione, portare a casa un secondo, terzo o quarto porto cambia poco. Doveva fare molto di più e credo che Conte sia il primo deluso da questo campionato del Napoli”.