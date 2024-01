Di Lorenzo sul modulo: “Conta l’interpretazione, può sembrare difensivo ma in attacco…”

Nel corso della conferenza stampa prima di Napoli-Inter, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato della difesa a tre

"Io penso che, al di là del modulo, conta come lo si interpreta. Sulla carta può essere visto come modulo più difensivo, poi in pratica ci porta ad avere tanti giocatori in fase offensiva. Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra, con una coppia d'attacco che sta veramente bene: dovremo essere bravi in difesa, ma l'aspetto difensivo coinvolge tutta la squadra. Dovremo essere bravi in fase passiva a limitare tutte le loro caratteristiche, poi una volta recuperato il pallone a mettere in campo le nostre qualità. Siamo una squadra forte".