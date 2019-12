Di Marzio attacca: "Inspiegabili le cessioni di Rog e Diawara"

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Insigne vuole dare il massimo, ma è bloccato dalla tensione e non riesce. E’ un giocatore di grandi qualità, è consapevole del momento difficile e proverà ad essere tranquillo e sereno. Raiola? Mi è capitato di pensare che potesse andar via dopo aver cambiato procuratore. La crisi del Napoli? Sicuramente da gennaio scorso le cose non sono andate benissimo, ma comunque gli azzurri hanno conquistato un secondo posto pur non giocando un calcio spumeggiante.

Diawara e Rog? Sono state due cessioni inspiegabili. Rog poteva essere un’alternativa ad Allan che ha avuto un momento difficile. Poteva essere il classico sostituto. Diawara era l’unico che poteva giocare davanti alla difesa, tatticamente e fisicamente poteva coprire la linea difensiva. Probabilmente il Napoli non avrebbe preso tutti questi gol. Il settore giovanile? Non ci sono giocatori che possono puntare alla prima squadra. Ci sarebbe tanto da rifare, non c’è un centro per le giovanili. Ci sono state tante parole e pochi fatti.

Ancelotti ad Insigne? Probabilmente a Carlo non sono piaciuti certi comportamenti, dall’esterno sembrava non ci fosse feeling.

Lozano? E’ un esterno buono, ma leggerino. Con quella cifra si poteva comprare altro, magari a centrocampo. Ibra? Ci sono già due attaccanti di stazza fisica come Milik e Llorente, Ibra è importantissimo, ma ha dei dubbi su Milano per la sua condizione fisica. Probabilmente lo avrei preso soltanto per questi sei mesi, il Napoli avrà un calendario difficile a gennaio”.