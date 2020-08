Di Marzio: "Con i giusti innesti il Napoli potrebbe puntare allo Scudetto!"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Cosa pensi del probabile addio di Messi? “Ho avuto piacere di vedere Messi dal vivo quando era giovane, ed era un bravo ragazzo. Attualmente però i tifosi se la sono presa con la società, però la volontà di andar via è propria del giocatore. Per cui la mancanza di rispetto che vedo, è quella di Messi nei confronti della società. Pur essendo il numero uno, non si può permettere di mettersi al di sopra della società. Non si sta comportando da professionista.”

Quali potrebbero essere i prossimi rinforzi del Napoli? “Se il Napoli dovesse rinforzarsi un altro po’, ad esempio con qualche colpo a centrocampo, crescerà notevolmente di livello. Facendo i giusti innesti, forse il Napoli potrebbe puntare allo scudetto.”