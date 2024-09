Di Michele: "Per il Napoli è stato meglio iniziare ad agosto con la Coppa Italia"

David Di Michele, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Palermo ha allestito una squadra importante, l’allenatore è esperto e la città ha tanta voglia di rivincita e di far bene. Per il Napoli è stato meglio iniziare presto la Coppa Italia così Conte può lavorare di più e può avere tante note positive da giocatori che l’anno scorso non hanno brillato. Oggi il Napoli è una delle pretendenti che può dar fastidio all’Inter insieme a Juve e Milan.

McTominay? Ottimo giocatore, lo sta dimostrando, ha bisogno di tempo per conoscere il calcio italiano. E’ duttile, ha un gran tiro ed una grandissima visione di gioco. Raspadori? Nel 4-2-3-1 è la classica sotto punta, forse spalle alla porta fa un po’ più di fatica. Poi va a dialogare con Lukaku che può aprire spazi importanti per lo stesso Raspadori o anche per Kvaratskhelia e Politano.

Serie A? Oggi si gioca a calcio, tutte le squadre sono organizzate e compatte. Hanno grandissimo coraggio, vedi il Como di ieri che ha messo in serissima difficoltà l’Atalanta. Questo capita un po’ a tutte perchè non ti aspetti questo calcio dalle piccole squadre”.